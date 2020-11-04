走進宜蘭傳藝中心，可感受到古色古香的人文美感，傳統聚落空間，加入創新體驗，看山看水看人文，是到宜蘭旅遊不可錯過的景點。不過日前一對年輕情侶到傳藝中心遊玩，竟然受到「驚嚇」，他們詢問清潔阿伯坐遊園船要多少錢，阿伯竟回「一千一百二」，讓他們大驚難道是「從冬山河直接划出太平洋嗎？」，不過，原來阿伯是說「1圈120」，因為口音讓小情侶誤會了。

傳統藝術中心就位在冬山河親水公園的旁邊，可以搭乘電動小船遊冬山河，看山看水看人文，相當浪漫。一名女網友日前在PTT笨板發文，表示跟男友到宜蘭傳藝中心遊玩，風光明媚搭配著藝文氣息，真是好不愜意。

而園區裡面有條可以搭小船溜達的河，女網友幻想與男友二人羅曼蒂克在那多情宜蘭多瑙河的畫面……。此時清潔阿伯經過，男友詢問坐船多少錢，阿伯回「一千一百二」，兩人大驚，心想「難道是體驗沿著冬山河直接划出太平洋是什麼滋味的……不對啊！門票也才150 搭船1120是怎樣」。

男友向阿伯表示「襪這麼貴噢 阿北兜蝦」，阿伯疑惑回應「那屋？一『ㄑㄧㄢ』一百二」。原來，阿伯說的是「一圈120」，因為口音讓這對情侶誤解了。眾多鄉民看了也哈哈大笑，紛紛回應：「滿好笑的」、「害我認真思考圈的台語是甚麼」、「阿伯都不知道誤殺了多少客人了XDDD」、「當客人傻傻的掏出1200的時候，阿北暗爽的說：哎呀，算你1000就好了，客人還滿心感激的說：謝謝」。

(中時新聞網)