女星陳薏演出《戲說台灣》令觀眾印象深刻，而她人生如戲，在媽媽過世前1週，母女因口角不歡而散，叔叔勸架她還回嗆「如果她出意外，我就負責幫她收屍。」沒想到一語成讖，讓她後悔莫及，媽媽最後竟成「無名屍」，她透過DNA檢驗證實媽媽身份，忍淚想起傷心往事，至今仍然充滿罪孽感。

陳薏回憶，母女吵架事隔月餘，某天她接到舅舅來電，說每週都會聯絡的媽媽，竟然1個多月沒聯絡，手機也沒人接聽，要她先去警局報案人口失蹤。沒想到才報案幾天，就接到警察來電，約在1個多月前三重分局呈報檔案中，有一個無名女屍，和她形容媽媽的體形很相似，建議她前往確認。

媽媽生前落水死亡，被列檔無名屍，無法確認是自殺或他殺，加上全身浮腫，為確認死因進行大體解剖。認屍過程中，她做DNA確認親子關係外，還發生工作人員拉錯冰櫃烏龍事件，讓她心情再度受影響。

回憶找到媽媽時，距離過年不到2週，陳薏說「當年若不是貴人美珠姐幫忙四處奔走，加速完成相關法律流程，讓我能趕在農曆年前領回媽媽的大體，使她早日入土為安，媽媽恐怖還要在冰櫃待上好些時日」，至今全家仍感念她的善舉。

陳薏坦言，母親過世影響她至深，連帶介入她經營婚姻生活。她和前夫認識2個月就步入禮堂，沒想到新婚2個月就離婚，離婚1年多兩人重逢又復婚，但第二次婚姻勉強維持了1年，仍然宣告破局。她說「相愛容易相處難，跟前夫經過2次分合，彼此都覺得做朋友比做夫妻更適合」。

陳薏現在和爸爸相依為命，很慚愧至今還帶著父親四處租屋，希望3年內能拼到一間自己的房子。她經營副業紋眉美甲店，婉拒戲劇邀約，因而傳出她不再演戲傳聞，她藉此闢謠「我沒說不再演戲，已經3年沒人找我演，鄭重聲明真的沒這事」，盼各大製作、導演、監製多給機會，「不然老本吃完，我就真的要開始吃土了！」

女星陳薏近年經營副業，卻被謠傳她不再接戲，對此她特地闢謠，並歡迎各界邀約。（萬鴻提供）

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