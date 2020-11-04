中華電(2412)、PChome網家(8044)今(4)日宣布強強聯手，祭出「中華電信xPChome首戰雙11」，總經理郭水義表示，這只是雙方的首部曲，「勢必還有第二部」，對於電商布局的策略，中華電也轉向與業界指標性廠商和合作，不會再走回頭路!

郭水義表示，本次合作希望可以透過中華電MOD和PChome的合作與溝通，創造更多無限可能，雙方都是為服務更多客戶，不單單只是現在的客戶，也期望可以吸引更多客戶進來，希望彼此導流導購，透過合作，創造更多的客戶，MOD本來就是平台，最主要就是希望可以創造出用戶最喜歡的服務，讓消費者感動的場域。

其實中華電和PChome網路在2018年時就宣布合資成立創投基金「中華網家一號」，當時雙方共同投資4億元，主要鎖定電子商務、網路金融、隨選服務、智慧醫療、Big Data、AI技術等領域。

郭水義表示，中華電和網家合作的基金，有持續在看一些案子，也有一些標的，隨著5G開始，有更多新創事業，目前的案子也看到很多創意，對整個未來5G、 AIoT充滿想像空間，目前看到的標的都是和智慧聯網應用有關，雙方的合作未來有無限的可能。

其實中華電曾經想打造自家電商平台，2014年2月成立中華優購，是中華電信與日商benefit、伊藤忠合資成立的電商公司，加倍奉還則是該公司最主要的網購平台，惟當時營運至今不到3年，不敵電商如雨後春筍般冒出頭，在2016年12月黯然收攤，中華電現在對電商經營的策略轉向與業界指標性廠商和合作，郭水義表示，「當然不要走回頭路」，廣結盟是中華電在5G非常重要的方針。

另外，郭水義也說到，這是PChome網家首次跨足電信業，是雙方合作首部曲，當然，他也意有所指的表示，「既然為首部、就是還有第二部」!

(時報資訊)