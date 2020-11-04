雖然備受關注的美國總統大選結果尚未抵定，但川普在佛羅里達等搖擺州得票領先民主黨對手拜登的情勢發展帶動美股期貨上揚，受此激勵，周三南韓KOSPI指數收漲0.60%，為2,357.32點，連續第三個交易日收高，盤中最高上漲1.2%。

周二標普500指數收盤大漲1.78%，創下近1個月來最大單日漲幅，稍早前，標普500指數期貨上漲0.9%，惟漲幅有所收斂。

重量級的三星電子下跌0.5%。全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士上季營業利益暴增175%，帶動股價上揚2.2%。

大單題材持續發酵，製藥大廠Celltrion股價連漲第3日，終場勁揚4.4%。該公司簽定一筆高達2100億韓元的供應合約，將在美國銷售其新冠狀病毒快篩檢測盒Sampinute。

今日外資賣超韓股2183億韓元。

韓元收跌0.32%，報1,137.7兌一美元。

(時報資訊)