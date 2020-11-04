馬國女大生來台南求學遭擄殺一案，從社會案件演變成政治事件，針對國民黨副祕書長謝龍介今天表示，台南市長黃偉哲若留任現任市警局局長，等於靠攏鄭文燦，黃偉哲說，他不知道這種說法從何而來？警察局長是負責治安，警察去留扯上政治，他說，套句柯文哲說的「怪怪的」，他也直言，「這要問祕雕吧！」

馬國女大生雙親離台，黃偉哲說，今天就會與內政部針對女大生命案後續懲處做討論。他也強調，相關懲處不是針對一個人，而是針對一個現象，要如何亡羊補牢，把台南的治安弄好。

由於台南市警局長詹永茂在女大生命案遭議員抨擊搞不清楚狀況，藍綠議員難得炮口一致痛批，國民黨台南市議員蔡育輝議會質詢直指詹永茂去留是「賴清德與鄭文燦未來總統初選的代理人戰爭」，謝龍介今也說，如果黃偉哲把詹永茂留下來，等於是向鄭文燦靠攏。

對此，黃偉哲表示，這種事情應該要問「祕雕（指謝龍介）」，他說，警察沒有政治色彩，重點是，治安做不好，誰都保不了。他舉新北市長侯友宜為例，侯在陳水扁時代擔任警政署長，現在還是獨當一面、民調最高的首長，所以警察最重要的是把治安弄好，不分顏色。

面對藍綠議員都認為詹永茂應該負責，黃偉哲說，台南市今年1到9月詐騙案、竊盜案、及交通事故確有減少，但暴力犯罪與槍案的確增加，這都是要檢討的，詹永茂才來上任3個月，是否要再給詹一個機會？他坦言，任期長短也是考量要點之一，馬國女大生雙親離台，今天就會與內政部針對女大生命案後續相關懲處做討論。

(中時 )