飾演女主角「智媛」的張夏恩，曾與俄羅斯國家愛樂樂團等知名樂團合作，還曾在美國紐約卡內基音樂廳舉辦獨奏會。（車庫提供）

療癒音樂電影《再次相遇的日子》故事敘述無名歌手泰日（洪利索飾），回到故鄉後與過去曾一起參與樂團活動的智媛（張夏恩飾）重逢，並遇上中二病十足的樂團「Destroyer」，在指導這群國中生樂團成員的過程中，讓泰日內心再度重燃對音樂的熱情以及忘卻的青春回憶，重新獲得音樂上的靈感。

本作由韓國電視臺JTBC選秀節目《Super Band》出身的音樂家洪利索與天才吉他手張夏恩精彩共演，飾演男主角泰日的洪利索，在選秀節目比賽當時就以獨特的音樂性和嗓音，以及帥氣的外型和氛圍擄獲許多觀眾的心；而飾演女主角智媛的張夏恩，則曾與俄羅斯國家愛樂樂團等知名樂團合作，還曾在美國紐約卡內基音樂廳舉辦獨奏會，是位聞名世界的天才吉他手。

身為音樂人的洪利索與張夏恩在劇中也展現精彩的音樂演出，他們自然的演技、動人的歌聲，以及充滿感性的演出將打動觀眾的心，電影也獲選為2020年韓國堤川國際音樂電影節的開幕作，主辦單位表示：「《再次相遇的日子》是一部能想像出韓國音樂電影的未來之期待作！」電影12月4日在台上映。

(中時 )