從大學到研究所，台灣師大體操女將麥劉湘涵10度挑戰全國大專校院運動會，過去9年已經在全大運斬獲31金的她，109年全大運包括第一天成隊金牌、第二天個人全能金牌，到今天平衡木、地板再補上2面金牌，以及高低槓銀牌，單屆手握4金1銀、生涯全大運累積35金，堪稱國內大專運動的體操女王。

「出道早」的麥劉湘涵，已經是隊上的老大姐，現在是博士班二年級的她，不只是現役選手、學生，加上台師大近年打造一套培訓系統，包括乙組選手、「小師大」的小小選手，因此麥劉也具備教練身份，幫忙訓練學校乙組體操隊，也是「小師大」培育體系的教練團一員，台師大體操隊教練翁士航很仰賴麥劉在隊上的經驗，希望麥劉成為學弟妹們的精神指標、楷模，發揮「老將精神」帶領大家成長。

多重身份讓麥劉湘涵很忙碌，卻也甘之如飴，「當了教練後，有時候我從選手身上得到的，可能比我自己的好成績更感動、更有成就感，而且我覺得比較辛苦的翁士航教練，正常時間他要帶領整個團隊，結束小師大等的訓練後，還要『加班』帶著我練。」

麥劉湘涵透露，因為要照顧學妹，今天比賽中又有不少人受傷的突發狀況，分散了她的注意力，但翁士航給她平衡木不要掉下來的目標，幫助她找回專注力，由於全大運體操沒有參賽年齡限制，只要麥劉湘涵學籍還在，明年全大運或許有望挑戰40金里程碑。

(中時 )