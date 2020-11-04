劉德華與片中的學生們開心合照。（双喜電影提供）

由天王劉德華（華仔）親自誠意監製的新片《熱血合唱團》，片中他飾演靈魂人物合唱團的指揮「嚴老師」，面對一群青少年新成軍的合唱團成員，從不認識音符到能夠找到屬於自己的聲音，與團員們齊心共唱歌曲，相當立志感人，另在釋出的預告中，他直言：「如果我偷懶，觀眾一定知道！」傳遞戲裡戲外都毅力十足的個性。

日前華仔才推出暌違2年的全新廣東歌，不但親自填詞獻給他的家人，更希望能透過歌曲傳遞溫暖正能量給所有人，在電影預告中，他更從「音樂包容一切」出發，以鼓勵正向的口吻親口闡述：「即便面對各種困難，即便生活不向我們預期，我發現音樂原來可以改變一切。」相當令觀眾動容。

《熱血合唱團》由曾獲得香港電影金像獎5項大獎提名《五個孩子的校長》班底，加上「最有毅力的天王」劉德華監製、主演，故事講述某三等學校的問題學生在學校闖下大禍後，被要求參加一個「熱血合唱團試驗計畫」，別無選擇的學生只得遵從，在音樂界著名華裔指揮家也答應作為該合唱團的指揮後，合唱團與指揮家正式開始了他們的高歌之旅。電影12月4日在台上映。

(中時 )