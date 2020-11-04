你也有這樣的經驗嗎？常常乾咳、老覺得喉嚨卡卡卻咳不出東西；有時話說到一半就咳嗽，想要憋著反而咳得面紅耳赤，感覺就像有毛刷刮著喉嚨，非常敏感。臺北醫學大學醫學院院長、胸腔醫學研究中心主任郭漢彬在《咳不停》書中提到，這種人的咽喉敏感度極高，聞到刺鼻異味，吸到髒空氣，溫度驟降，吃到冰、酸、辣等太過刺激性的食物都會咳嗽。所以，想保護咽喉不咳嗽，就要設法避免這些誘因才行。以下為重點書摘：

常乾咳，不講話、睡覺時就不咳

廖先生，30 歲，從事廣告媒體業務工作，有長達一年半的日間咳嗽問題。工作型態就是每天不斷地說話、講電話，認真回想一天的生活，就是不停地說話。

一年半來，常常在白天乾咳，晚上睡著就不咳。白天說咳就咳，完全沒預兆，咳得再久也沒有痰，有時喝點水或含顆喉糖會好，有時又全都無效。老覺得有東西在喉嚨上卡卡地忍不住想咳，咳嗽時喉嚨像被掐著一樣會出現痙攣，常和客戶談到一半就開始咳嗽，既困擾又尷尬。

紅腫的咽喉

查看他的咽喉，果然整個咽喉黏膜是紅腫的，這就是「慢性咽喉炎」。慢性咽喉炎的成因很多，一般是在一次感冒後咽喉發炎、喉嚨痛、咳嗽，在沒有完全復原時又開始大量說話，咽喉便持續發炎。

要是在這期間又接觸到髒空氣，會讓受損的咽喉黏膜更沒有機會復元，如此一來就產生惡性循環。雖然他每天晚上睡覺或假日休息少說話時，會比較少咳、甚至不咳，但是休息時間仍然不夠，開始工作又再度咳嗽。

不斷的刺激、受傷、咳嗽，病人咽喉黏膜通常是紅腫的。有時黏膜因嚴重的損傷或伴有胃食道逆流造成的化學性傷害，咽喉黏膜會有些萎縮而呈現白色。

這種咳嗽在北部地區的患者相當多，尤其像老師、業務員或客服人員。以年輕人居多，都是一些工作積極忙碌的人。因為北部地區空氣中的懸浮微粒很多，尤其大台北地區的浮塵量在世界上名列前茅，加上這些人職業的關係，一天中要說很多話沒辦法休息，所以他們上呼吸道的咳嗽特別明顯。

咽喉是上呼吸道的過濾器，空氣中的浮塵還沒跑到肺部時，就被上呼吸道堵住了。可是當這個過濾器發炎或黏膜損傷，對外在的刺激就會過度反應而引起痙攣，自然就會來一場嚴重的咳嗽。

治療方法

治療這種病人，主要就是別再讓激烈咳嗽發生，儘量讓咽喉休息。因為每次的激烈咳嗽、痙攣，都是再一次的黏膜損傷。通常患者對一般的止咳藥都會有效，有時需要給予輕度的鎮定劑改善咽喉的痙攣。若伴隨有胃食道逆流則應同時治療才會改善。在復原期間儘量不要講話、多呼吸新鮮空氣，如果情況允許，休假到東部或中南部空氣良好的地方一陣子就會好。

萬一無法休息、不能渡假時，建議買糖漿、涼糖或中藥的甘草片，不論是什麼糖漿，只要是果糖或薄荷糖都可以。因為這一類東西會刺激黏液分泌，黏液分泌多就會蓋住咽喉受傷的部位，就好像多一層保護膜，使它不容易受到刺激。

在台灣，也許曾聽過治咳嗽的祕方，用濃濃的麥芽糖加溫水喝，能改善陳年咳嗽。在歐洲盛行的民俗治療，則是讓病患喝龍舌蘭酒加檸檬。南美洲人是用橘子汁加蜂蜜。目的都是讓這些成分刺激唾液腺分泌，分泌多一點的黏液，咳嗽就會改善。這些成分除刺激唾液分泌，也會讓身體不自主地增加吞嚥動作來抑制咳嗽。

覺得想咳嗽時，如果身邊沒有這些涼糖或糖漿，可以多吞口水，蓋住咽喉敏感的部位，這樣也可以達到控制咳嗽的功效。

另外，病人害怕會咳個沒完，總想拚命抑制它。這種想咳卻用力壓制的動作，會讓下腹部的肌肉緊縮造成下腹部肌肉疼痛，所以病人常會下腹部疼痛。有些人到醫院求診根本不在意咳嗽的問題，反而是擔心自己下腹部是不是長東西，不然為何這麼痛。其實，追根究柢就只是因為強忍咳嗽所造成的下腹痛。憋住咳嗽使肌肉經歷強力的收縮，就會因拉傷而痛，這往往是因咳嗽所引起的另一個症狀。

作者簡介/郭漢彬醫師，臺北醫學大學醫學院院長、臺北醫學大學胸腔醫學研究中心主任。（編輯梁惠明）

(圖/康健出版提供)

(中時新聞網)