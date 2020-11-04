民進黨今中常會時，美國總統大選開票陷入膠著，據轉述，由於會中大家討論熱烈，蔡英文總統則表示，不論選舉結果如何，「民主黨、共和黨都是我們的朋友」。

今天中常會前，中常委、民進黨立委蔡易餘來到黨中央前，已在臉書放上，他戴上印有美國國旗、川普字樣的口罩，及穿上空軍F16V外套；並指「我川威武」，隨後他也這樣一身打扮出席中常會。

民進黨今中常會，美國大選投票結果尚未出來，但是與會者整個心都是七上八下，因為戰況太激烈；據轉述，蔡英文在會議中提及美國大選，提到民主黨或共和黨，都是我們的朋友，台灣與美國之間的關係，也會持續朝正面發展。

與會者認為，總統透露的訊息很清楚，就是朋友國家內的大事，台灣都保持祝福的心情看待，也重申台灣當然不會選一邊來挺，總統也相信未來彼此之間也會持續維持良好的互動。

而川普在下午在白宮發表談話，正好在民進黨中央窗外出現好大一道彩虹，在場媒體打趣說，不知道是不是好兆頭。

(中時 )