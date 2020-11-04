雲林縣虎尾高中6日將度過80周年校慶，虎尾高中校長陳惠珍4日下午率領體育班學生，至土庫鎮馬光厝順安宮點燃聖火，體育班學生手持火把，繞行順安宮周邊道路及虎尾市區，沿途店家、民眾紛紛以熱烈掌聲為學生加油打氣。

虎尾高中每年都會由校長帶領體育班學生，到學區附近廟宇點燃聖火。陳惠珍說，今年按照往例到學區附近盛名宮廟引接聖火，今年適逢順安宮200年建醮活動，特地選在此廟，祈求媽祖保佑孩子平安健康，校運昌隆。

引接聖火儀式後，陳惠珍帶領所有體育班師生在馬光市區跑步繞行，馬光國中體育班也派出20幾位學生一路陪跑。下午3時許，聖火隊伍返回虎尾市區，順道繞至虎尾天后宮祈福，最後將聖火傳回虎尾高中校門。

雲林縣虎尾高中特地選在土庫鎮順安宮萬年香火爐引接聖火，由虎尾高中校長陳惠珍代表點燃火把。（周書聖攝）

陳惠珍表示，校慶運動會將於5、6日舉行，年初因為疫情影響取消舉辦園遊會，11月7號將補辦校慶園遊會，歡迎各位社會賢達、鄉親蒞臨虎中共襄盛舉。

虎尾高中體育班學生紛紛表示非常期待，附近居民也都以熱烈掌聲為學生支持加油。虎尾高中家長會長顏鼎文強調，希望媽祖保佑，讓虎尾高中虎虎生風，再創高峰。

雲林縣虎尾高中體育班學生手持火把，繞行馬光市區、虎尾市區，最後將聖火傳回虎中校門。（周書聖攝）

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