長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，日前遭隨機性侵殺害棄屍，母親來台認屍時除了控訴學校狀況外，更泣訴：「希望凶嫌被判絞刑，一命償一命」，不過許多人認為台灣恐龍法官恐將輕判，對此資深藝人曹西平則感嘆：「這樣子對死者公平嗎」？

有鑑於台灣許多殺人案例最終卻輕判，讓死者親友痛訴司法不公，對此曹西平表示這樣要怎麼教育下一代？尤其許多嫌犯殺人教化後就能出獄，甚至當作一切都沒發生過，接著改名換姓重新融入社會，不禁怒斥：「這樣子對死者公平嗎？被你們殺死的人是活該嗎？」尤其想到死者雙親即便淚流乾了，也喚不回心愛的孩子，甚至聽不到凶嫌任何的道歉，直呼這過的到底是怎麼樣的日子。

由於相關案例不只一樁，未來甚至可能上演無數次，這讓曹西平感嘆難道要當作沒看見，只能隨著時間去沖淡一切，接著無奈表示：「下一代會有樣學樣，真的很悲哀，很無奈」。

家屬前天(2日)趕往棄屍現場招魂時，生母沿路痛哭讓人不捨，對此曹西平怒斥：「台灣最美麗的風景是人，不是絕對不是，最可怕的是殺了人」。

(中時新聞網)