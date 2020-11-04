連鎖甜品店「鮮芋仙」曾在台大量展店，如今卻沒剩幾家，有網友就PO文感嘆這麼好吃的店，怎麼分店卻這麼少？「有沒有台灣人不懂吃鮮芋仙的八卦」，對此網友表示，因為鮮芋仙過去店擴太快，價格太貴了台灣人不捧場，所以改到大陸、香港發大財了。

原PO在PTT表示，鮮芋仙雖然貴了點「但是芋泥、仙草、仙草冰沙的美味三重奏，實在讓我願意每天報到，真的超好吃」，但他不懂為什生意都很好、東西又好吃的店，為何在台灣幾乎消失沒剩幾家，是台灣人不懂吃嗎？

文章曝光後引起大家熱烈討論，網友指出「店擴太快了」、「台灣人吃不起」、「賣太貴了」、「吃過一次，超讚印象深刻，過一年冬天就沒了」、「可能加盟金談不攏，最後都自己做自己的IP吧」、「鮮芋仙真的讚，可惜倒光」。

然而鮮芋仙在全球已經超過800家店，讓網友感嘆鮮芋仙主要市場早就變成大陸，跟coco一樣，「人家在大陸跟香港發大財了，誰要呆在呆丸這個鬼島」、「在大陸工作時每週必吃，到處都有」、「澳洲開的分店生意興隆」；但也有人表示，「捷運中山站那邊有新開一家」、「忠孝東路延吉街附近那家常散步經過啊，生意蠻好的」，在台仍有競爭力。

鮮芋仙創立於2007年，目前台灣分店僅12間，位在大台北及桃園，中南部、東部都沒有，不過在大陸、日韓、越南、菲律賓、泰國，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、英國都有分店，其中大陸的分店最多。

(中時新聞網)