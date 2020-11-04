美國總統大選在當地時間11月3日登場，川普與拜登殊死一戰，受到全球聚焦關注，在這幾乎眾人都緊守媒體看票數的緊張時刻，出身上海、定居美國的網紅「廣告小妹」卻選擇全面關掉網路，po文坦言打完招呼就會龜縮起來，因為「我不敢面對沒有川川的世界」，也曝光力挺川普的理由。

廣告小妹宣告不追開票結果，透露怕自己自制力太弱加手賤，特地買了外掛把網路整個鎖起來，杜絕臉書、Line、直播、新聞等可能的媒介，就想安安靜靜迎接結局那一刻，「要是還能把老公鎖在陽台免得他爆雷，該有多好」。

廣告小妹透露自己拿身家跟眾人對賭挺川普，但其實心裡壓根兒沒底，坦言這4年來不斷被質疑「妳是移民、是女性、是中國人、也算讀過書，怎麼可以當川粉？」，她只能解釋每個人的經歷相差甚多，「你沒有看過我的風景，幹嘛給我的價值觀設限？」。

廣告小妹表示，正因為身為移民且在移民區生活多年，深知福利政策、移民策略是「弱弱相殘」，也因為自身重視兩性平權，所以「瞧不起偽裝進步但志在打壓男性的人類；性別不該天生對立」，至於被扯種族、學歷，更是讓她覺得莫名，「大學畢業怎麼了？不過一張紙，是在優越啥。跟哪裡人又有毛線關係？十三億人口都要用同一顆腦？我跟我親爹娘都很少有共識呢」，因此強調：「川川的好，我自己知道就行。沒在尋求閣下認同！」，覺得對她來說，左有川普、右有助理，老公的財產安全在銀行，「我的歲月靜好，就是這麼樸實無華啊」。

(中時新聞網)