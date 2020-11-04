8吋晶圓代工廠世界(5347)(世界先進)對第四季展望持續樂觀，預期營收再創新高，達84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，季增1至3個百分點；目前訂單能見度已到明年上半年，董事長方略表示，明年上半年前可望維持高產能利用率的水準。

世界先進在下午舉行法說會，公布財報，第三季營收續創新高，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股純益0.93元，前三季稅後純益44.84億元，年增率約2.8%，每股純益2.74元。

世界先進董事長方略表示，下半年8吋晶圓代工需求旺盛，包括5G、面板驅動IC、電源管理IC等帶動，因產能供不應求，觀察到產業供應鏈是有發生漲價。第三季起客戶有急單的需求情況時，也有漲價的效應。

世界先進董事長方略表示，這次八吋晶圓代工產業供不應求，產生結構性的變化，除了上述的多項運用增加，以及新冠肺炎疫情帶動需求。隨著疫情呈現常態化，即使疫苗未成功，預期未來疫情對產業的不利影響將趨緩。

在資本支出部分，因應新加坡廠月產能增加1萬片，以及台灣廠擴產，全年資本支出金額為38億元左右。在八吋晶圓代工產業續旺下，世界先進也預計明年上半年維持高產能利用率的水準。今年新加坡廠占營收比重一成，預計明年占營收比重提升至約15%。

世界先進預期，運用於手機面板的驅動IC以及電源管理IC將於第四季出貨成長，第四季營收再創新高，營收估在84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，以平均的36%計，季增2個百分點；營業利益率預計介於23%至25%間，比第三季的22.7%上揚0.3~2.3個百分點。

世界先進董事長方略表示，目前庫存調整已到尾聲，明年上半年需求強勁，明年上半年前可望維持高產能利用率的水準。

回顧第三季，因穩定的代工需求帶動營收再創新高；雖台幣升值近2%，平均銷售單價提升，抵銷台幣升值的不利因素，毛利率也比第二季的33.2%上揚。

世界先進第三季合併營收約為83.44億元，季增1.4%，續創新高；營業毛利率34%，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股稅後盈餘約為0.93元。單季營業利益率約為22.7%。

世界先進今年前三季稅後純益44.84億元，年增約2.8%，每股純益2.74元。前三季營收244.14億元，年增16.53%；去年併購的新加坡廠今年加入營運，新加坡廠尚處調整階段以及匯率等不利因素；前三季毛利率32.75%，年減3.94個百分點；稅後純益44.84億元，年增2.78%，基本每股淨利2.74元。

(時報資訊)