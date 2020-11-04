截至台北時間15：00，美國總統大選票數已經開出大約7成，但關鍵的幾個搖擺州由於還有通訊投票的票陸續開出，預估可能將延後1-2天才有可能得知確切的結果。安本標準投信投資長彭炫通分析，共和黨大獲全勝的可能性已被排除，以目前的情勢，已經可以確知的是眾議院將持續由民主黨掌握，初步已經可以排除共和黨同時掌握總統與參眾兩院(Republican Sweep)的大獲全勝可能性，而對於風險性資產中短期的看法，安本標準多重資產團隊依據三種最新結果情境。

一、民主黨大獲全勝，(民主黨掌握總統、參議院、眾議院)民主黨將如計畫推出高達3.3兆美元的刺激方案，大幅刺激經濟、同時國家負債也將大幅攀升。美股波段上漲約10%，反映刺激經濟的結果。美國10年期公債殖利率上揚30基點，反映國家負債大幅攀升。

二、拜登獲勝但需面對參議院由共和黨掌握的局面(Biden Split)。因為參議院被共和黨掌握，無法順利推出刺激方案，重啟經濟陷入空轉。美股波段下跌約0-5%，反映無法實現刺激方案的利空。美國10年期公債殖利率下修10基點，反映負債維持不變的債信狀況。

三、川普獲勝但需面對參議院、眾議院其一或兩者均由民主黨掌握的局面(Trump Split)。與目前現況相同，刺激政策規模將較低，預計將維持在1.2兆美元左右的規模。美股波段上漲約5-10%，反映刺激經濟的結果。美國10年期公債殖利率上揚10基點，反映國家負債小幅攀升的情況。

彭炫通分析，目前最關鍵的搖擺州包含擁有20張選舉人票的賓州、擁有16張選舉人票的密西根州、擁有10張選舉人票的威斯康辛州以及擁有11張選舉人票的亞利桑那州，在這幾州中，賓州、密西根州、威斯康辛州都由川普暫時領先，亞利桑那則由拜登暫時領先，若最後川普能成功在三個居於領先的州勝出，則將可獲得關鍵的勝利並順利連任。

(時報資訊)