慧洋-KY(2637)10月合併營收10.89億元，月增6.8％，年減8.17％，來到今年高點，單月營業利益1.91億元，年減37.18％，稅前淨利0.49億元，年減58.37％，不過，已經連續第三個月獲利，每股稅前盈餘0.07元。

累計前10月合併營收97.44億元，年減16.05％，因日幣及新台幣兌美元升值出現匯兌損失合計160萬美元，累計前10月稅前虧損2.49億元，每股稅前虧損為0.34元。

公司指出，今年下半年海運進入需求回補階段，帶動BDI指數回升，慧洋-KY自7月開始重回獲利，目前單月營業利益已由上半年平均6％回升至17％，營運逐步回穩。第4季進入北美穀物運輸的傳統旺季，再加上大陸因災後重建與振興經濟政策，鐵礦砂與煤炭需求仍需大量對外採購，慧洋-KY對後市看法持樂觀態度。

在船隊規劃上，慧洋-KY於10月30日董事會通過採購新船，該船為總容量5,000CBM的液化石油氣（LPG），為慧洋旗下第二艘LPG船舶，目前已簽訂5年以上的長期合約，增加慧洋船隊的多元性；而11月底由常石造船廠製造超級極限型（Supramax / 63,300 DWT，船名：Amis Victory）船舶亦仍照預定規劃如期進行，2020全年總計交付8艘船舶，截至目前為止，慧洋船隊總計136艘船舶，船齡約7年，而目前亦有數艘較舊船舶正在商談出售，處分老舊船舶不僅可維持船隊競爭力，對公司現金流亦有幫助。

慧洋-KY評估最壞狀況已過，未來全球貿易活動將與疫情共存，港口邊境落實防疫政策，從第3季起貨運需求來看，預期明年將逐步回穩，整體營運可望優於今年，今年則力拚損益兩平。

(時報資訊)