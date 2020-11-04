德國車廠BMW集團周三表示，得益於中國市場豪華車款的需求增加，第三季獲利增加近10%。另外，即使新一波新冠疫情正橫掃歐洲和美國，公司並重申年度財務展望。

與德國同業戴姆勒集團相同，BMW第三季的稅前獲利較去年同期的22.48億歐元上升9.6%，來到24.64億歐元，主因為奢華車款的交貨成長8.6%。

第三季利息和稅前(EBIT)獲利率彈升到6.7%，遠優於第二季的負的10.4%以及去年同期的6.6%。另外在低利潤的電動車和油電混合車的銷售則大跌50%。

第三季集團營收則較去年同期下滑1.4%，為262.83億歐元。第三季集團淨利年增17.4%，為18.15億歐元。

BMW集團旗下主力品牌BMW在第三季的出貨成長9.8%，主要受惠於中國市場在該期間的躍升31%，抵銷了美國市場出貨的下跌15.7%。

BMW重申全年EBIT利潤率為0%~3%之間。儘管在部分市場例如中國的需求提升，集團預計全年頂級奢華車款的出貨，與稅前利益類似，將顯著低於去年。

(時報資訊)