網路社團「烏特邦」今年4月及5月間在北市中華錢櫃總統包廂舉辦淫亂派對，其中有4名男子在西門町裸奔畫面遭po網、但檢方查出po網者竟是網路社團烏特幫負責人、派對主辦人林姓男子「韓大特」，經檢方起訴後全部認罪，台北地院依散布猥褻影片罪，將林男判處8月徒刑、緩刑2年，繳公庫6萬元。至於遭到林男po網裸奔的4名男子則都被判應執行3月徒刑、緩刑2年，各繳國庫3萬元。

烏特邦在錢櫃舉辦活動時，男成員全裸跳上包廂桌子，隨著音樂律動，最後還當場上演真人大戰。（圖／報系資料照）

錢櫃遭到《周刊王》踢爆有網路社團開性愛趴，警方當時就鎖定韓大特。（本報系資料照）

今年5月16、23兩日晚間10時許，《周刊王》記者連續2次直擊網路社團「烏特邦」在台北市錢櫃中華新館10樓「121總統包廂」舉辦將近80人的淫亂派對。報導刊出後，錢櫃不但發聲明指「報導未查證」，經理在警訊時竟還辯稱「活動地點並非發生在中華錢櫃」，甚至還對《周刊王》社長陳肅瑜及報導記者提告。但經過《周刊王》公布畫面，證實參加淫趴的男女陸續進入中華錢櫃，甚至包廂內男女裸舞、口交等也都遭全程蒐證。

台北地檢署調查，認定妨害風化罪已經北檢起訴並經法院判刑，《周刊王》報導並無虛構或妨害名譽犯意，今將兩人不起訴。

事後網路推特社群又出現張姓現役軍人今年4月與4名朋友，在台北市中華路錢櫃KTV歡唱結束後，竟然在大街上脫褲裸奔，還把影片上傳至推特（Twitter），結果被台北地檢署依妨害風化罪起訴，但經過調查後，發現唱上傳者竟然就是林姓男子，而且該場派對也是由林男主辦的。

烏特邦負責人「韓大特」在淫趴遭到《周刊王》踢爆後，第一時間就刪除line群組內所有活動照片，還在Twitter上貼文強調，「包廂應該是屬於私人空間，到時候會問律師看看」、「三觀不同，不代表對錯，也真心希望不認同但不要攻擊。」韓大特還表示，「樂意配合警方調查」，事後也遭到警方依妨害風化罪函送法辦。

據了解，烏特邦成員在50人包廂內，擠入80名男女，在包廂內忘情舞動，甚至全裸跳舞，還有女性成員在包廂內幫男性口交，「韓大特」還向每人收入場費500元，並在全省多處舉辦性愛派對，其中一場就是被全程直擊的錢櫃中華新館總統包廂。

(中時新聞網)