挾帶iPhone 12、iPhone 12 Pro開賣創下的氣勢，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max即將接續登場！遠傳宣布網路門市將於11月6日晚上9:00起，開放iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max限量預購；並將於11月13日(五)在遠傳全台直營/加盟/德誼及網路門市開賣iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max。

遠傳配合壓軸出場的iPhone 12新機，推出預購驚喜禮！只要在遠傳網路門市完成預購、並成功申辦iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max的果粉，新申辦/攜碼/續約用戶最高可獲得$3,600 Apple配件購物金；此外，無論遠傳老朋友、新朋友，線上預購並申辦成功就送PICO VR眼鏡、加碼抽Nintendo Switch瑪利歐雙重包；幫寶貝新機投保行動裝置險，再送全家$100購物金！

身為iPhone史上螢幕最小與最大的兩款機種，iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max定位鮮明，5.4吋螢幕的iPhone 12 mini將是喜愛小手機用戶的首選。iPhone 12 Pro Max不僅搭載受追劇族擁戴的6.7吋大螢幕，相機功能更是技壓群「機」，無論是廣角感光元件、長焦距鏡頭、防手震能力都獨霸頂規，絕對是攝影迷的首選！此外，全新的Apple ProRAW與LiDAR光學雷達掃描儀不僅優化AR效果，透過5G網路更大幅提升使用者體驗！

遠傳在5G關鍵的3.5GHz頻段擁有連續80MHz寬頻，平均用戶頻寬是三大電信之最。全新iPhone 12系列支援遠傳主要頻段，最炙手可熱的iPhone 12新機搭配遠傳網路，將可享受5G飆速感受。

(科技)