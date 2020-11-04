防疫產品出貨進入尾聲，加上秋冬裝訂單出貨漸減，且，新台幣升值，匯率對營收有影響，成衣大廠聚陽（1477）10月合併營收21.23億元，年減5.1％，月減21.07％。

聚陽指出，公司下半年營運的季節性因素，配合歐美耶誕節的採購旺季，第三季是每年的出貨高峰。第四季營運則會逐漸下滑。

主要以出口為主的聚陽，訂單多以美元計，在台幣強勁升值走勢下，營收計價勢必受到影響。

對於第4季表現，聚陽指出，因進入傳統淡季，加上受到原物料價格影響與新台幣走勢強勁，將影響營收表現，不過在「擇優出貨」下，獲利雖不及旺季，但預期會將優於去年同期。

至於明年的營運，聚陽指出，疫後居家休閒、運動服飾、睡衣類訂單回流動能強，將會是明年成長主力，目前公司手中訂單能見度到明年上半年，2021年的客戶訂單已經很明確，主要客戶明都在成長，也有新客戶的加入。

聚陽認為，居家服、運動服、睡衣類等需求大增，將成為2021年主要成長動能。

就未來整體營運來看，聚陽指出，運動休閒的出貨比例及平均單價的提升，是聚陽獲利成長幅度高於營收成長的利基；目前聚陽運動、休閒服飾約占整體營收的二成，在策略推動下，此部分的出貨及訂單量持續成長中，估明年有望突破三成，因此獲利成長幅度會優於營收成長。

(工商 )