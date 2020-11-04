海洋委員會為復育海洋環境資源，補助縣府經費4日辦理「新竹縣海域生態復育增進漁業資源魚苗放流活動」，在新豐紅毛港放流20萬尾「午仔魚」魚苗，預估將為漁民帶來2千萬元的經濟效益。

新竹海域漁源枯竭，漁業署多年來都在沿海投放鯛科類魚苗，漁民反應效果好像不好，這幾年投放「午仔魚」，漁民都說收獲量還不錯，漁業署7月放流100多萬尾，海洋委員會再追加20萬尾，其提升新竹縣沿近海域漁業的資源量，健全海洋生態系的生物結構的效果。

縣府農業處漁牧科長陳清水說，午仔魚主要棲息在砂泥質海床，在沿岸、河口、紅樹林等半淡鹹水海域很常見，漁業署投放的午仔魚苗大約2公分，海洋會則放流5公分以上的魚苗。

負責放流的台灣海洋保育與漁業永續基金會人員說，5公分的午仔魚苗，約經8個月就能長到半斤大，放流魚苗有沒有成效，並沒有實際做過調查，但從漁民反應來看應該是不錯。

該會人員並說，在運輸魚苗時，運輸車皆配備供氧設備，並依氣溫調節水溫，使魚苗從養殖場所放流到海洋的損耗降至最低，並經專業評估後採取人力傳遞水桶放流方式，以提升放流後存活率。

縣長楊文科希望藉由魚苗放流，能夠提升社會大眾重視海洋環境的保育，並增加海域生物資源，預估捕獲量有2000尾，每尾200元，將為漁民帶來2千萬元的經濟效益。

(中時 )