雙11即將到來，多家業者推出創意新穎的優惠，台北中山九昱希爾頓逸林酒店首次推出「雙11快閃優惠」，可說是ITF台北國際旅展後最誠意的一檔，其「逸字千金住房專案」進行48小時快閃活動，專案每晚3999元，只要姓名裡有「台北中山九昱希爾頓逸林」這11個字、你的名字裡有其中1字，可折抵房價1000元，最多每房可折3000元，最低僅999元即可入住；Alley麗餐廳則推出為期5天的「商業午餐快閃優惠」，雙人享用商業午間套餐只要1111元，可享精緻美饌。

同步推出「千金升等優惠」，只要在48小時快閃期間預訂逸字千金住房專案，就能以優惠價1111元加價升等至林隅套房，可享浴缸和客廳臥室空間。逸字千金住房專案雙11快閃優惠，預訂期間僅限11月11日上午10點至11月13日上午10點（共48小時），每人每日限訂2間房、最多連續入住5晚，僅限電話預訂，訂房專線：02-6618-2174、02-6618-2177。

Alley麗餐廳推出雙11快閃優惠，商業午餐雙人只要1111元。（中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

羊肋排搭天使麵羅勒沙茶。（中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

紅咖哩豬膝配薯泥米香。（中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

在餐飲方面， 2樓Alley麗餐廳推雙11超殺價，於11月9日至11月13日5天期間，商業午間套餐雙人優惠1111元，有春雞配雞油飯、紅咖哩豬膝薯泥、和牛臉頰藜麥飯，品味湯品、前菜、主菜與茶飲的套餐，雙人份原價最高1716元，等同64折。

(中時 )