國民黨高雄市黨部主委難產多時，黨中央今天宣布由組發會主委李哲華兼任，另外，派任前高雄市民政局長曹恒榮為組發會組營部副主任，並派駐高雄市協助黨務推展工作，曹同時兼任高雄市黨部副主委。李哲華說，上任後積極挖掘與培育優秀人才，為2022年高雄市三合一選舉提前部署。

國民黨表示，國民黨在高雄市經歷罷免案及市長補選後有待重整旗鼓，雖然國民黨在高雄成為在野黨，但黨務的推展不能中斷。黨中央今天宣布，由中央組發會主委李哲華兼任高雄市黨部主委。

國民黨說，這顯示出國民黨對於高雄市的重視與期望，期盼透過李哲華其豐富的黨務及組織發展經驗，讓國民黨在高雄能夠更積極作為，更為2022贏回高雄做好準備。

李哲華表示，兼任高雄市黨部主委是非常大的任務，雖然歷經了罷免案及市長補選失利，但在議會黨團團結之下成功守住議長，接下來國民黨在高雄將重新站穩腳步、團結一致、持續奮戰，並扮演稱職的在野黨角色、強力監督市政。

李哲華強調，上任後將持續推動黨務，並發掘及培育優秀人才，為2022高雄市三合一選舉做好盤整及準備工作。

國民黨指出，在經歷高雄市民對國民黨的鞭策後，我們沒有原地打轉的時間，應該勇敢踏出一步，堅持改革的方向與道路。國民黨在高雄除了堅守在野黨立場，也將聯合黨友一起有效監督市府施政。

同時市黨部與黨籍議員亦將加強連結，攜手同心為高雄市的城市繁榮發展而共同奮鬥。國民黨在高雄將用決心和打不倒的勇氣前進奔跑，用行動重新贏回高雄市民的信任與支持，在2022一定要贏回高雄。

(中時 )