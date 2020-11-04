肝癌為癌症死因第二位，肝炎若未妥善治療，恐演變為肝硬化或肝癌，聯新國際醫院配合健保署北區業務組推動雁行專案計畫，強化水平與垂直的醫療資源整合，透過分級醫療與雙向轉診，從篩檢到治療，幫助民眾獲得完善的C肝防治。

桃園中壢47歲陳女士健康檢查時發現肝臟機能異常，進一步診斷出C型肝炎，診所醫師透過雁行計畫轉診，直接幫陳女士在電子轉診平台預約掛號，轉診到聯新國際醫院。日前陳女士完成C肝治療並已轉診回原診所，健康狀況大幅改善，後續每3個月到半年再定期追蹤接受肝功能及腹部超音波影像檢查。

聯新國際醫院醫療一部副部長暨腸胃肝膽科主治醫師徐偉倫表示，C肝治療需評估肝腎臟功能，除了抽血檢查之外，醫師可透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」線上查詢病人的病史、影像檢查資料與用藥情形，避免重複用藥，降低藥物交互作用的風險，對於選擇用藥有相當大助益。

南桃園社區醫療群召集人林浩健醫師指出，C肝治療藥物需由消化系肝膽腸胃科醫師開立處方，民眾可以就近在厝邊診所或衛生所做篩檢，如果需要治療再轉診到適當的院所就醫。他說，最近民眾施打流感疫苗相當踴躍，建議也可以順便做C肝篩檢。

徐偉倫副指出，今年受新冠肺炎疫情影響，C肝篩檢與治療的人數較去年下滑，政府今年擴大C肝免費篩檢年齡為45至79歲終身一次，並將口服用藥放寬納入健保給付。全口服C肝新藥幾乎沒有副作用，治癒率超過98％，建議民眾應該把握機會，積極接受篩檢，及早發現與治療。

(中時 )