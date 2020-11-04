自助餐的菜色多樣化，是許多外食族的最愛，不僅能吃得飽，也能依照自身喜好挑選，份量也能自己掌握，但過去有不少民眾不解，明明夾的菜量沒有很多，結帳時的價錢卻常常很不合理。一名網友表示，到家附近的自助餐買便當，但結帳金額卻高達500元，讓她忍不住問：「為什麼自助餐總是賣這麼貴啊？」貼文曝光後，有老饕透露，若是口袋不深，「一菜」千萬不要夾。

原PO於《爆廢1公社》表示，她結婚後便和婆婆同住，家裡3人很少開伙，但她很清楚市場菜價行情，而婆婆偶爾會去附近的自助餐做為一餐，每次她都會問及婆婆「這樣多少錢？」婆婆則回「500多啊！」但她看便當內容，就是一條魚、一些海鮮、雞腿，還有幾樣青菜及蛋類，令她不禁納悶與老公討論「為什麼自助餐都這麼貴啊？」

貼文曝光後，立刻引起不少經驗豐富的饕客回應，網友紛紛點破高價關鍵，「自助餐店不要夾海鮮，叫大家別夾都講不聽」、「要夾海鮮類錢包要先夠厚」、「因為要吃自助餐就不能夾海鮮」、「魚類、海鮮都不要亂夾，價格看老闆心情的」；更有網友露透「之前夾鱈魚結帳變200超傻眼」、「自己夾海鮮貴就算了，有那種店家幫你夾，一份賣你50只有三個花枝，更氣」。

其中也有網友專業分析，不少自助餐會以秤重的方式計價，若是秤重，夾海鮮較無所謂；另也有部分自助餐則是以「菜色」為計價，據悉，經營自助餐的業者表示，除了秤重、看菜色外，也會依據當日採買進的菜價，作價格上的調整，因此海鮮類的主菜，往往就會貴了一些。

(中時新聞網)