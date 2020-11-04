（宏普2020年有住宅自建案持續貢獻業績，「只租不售」的商用不動產「和苑三井花園飯店」，也開花結果。圖／蔡惠芳攝）

受惠房地產自建案持續完工銷售入帳、忠孝東路飯店大樓開始完工加入貢獻行列，上市營建股宏普（2536）公告2020年前3季合併財報自結數，表現亮眼，累計營收達34.56億元，較去年成長57％，稅前淨利6.36億元，歸屬於母公司累計淨利5.13億元，EPS達1.54元。

宏普2020年業績來源，主要來自住宅自建案，及商用不動產的銷售和出租的挹注。包括台北市的「AMAX」今年持續銷售入帳，士林德行西路「宏普世貿」辦公大樓，也已全部出租和出售，為宏普帶來穩定而長期的租金收益。

另外，台北市忠孝東路三段與新生南路一段路口、採「只租不售」的飯店大樓，佔地約450坪地，在2017年與台灣三井不動產簽訂長達20年的飯店租賃合作契約，打造地上17層樓、地下五層的高端商務飯店「和苑三井花園飯店」，甫於8月正式營運，加入貢獻租金收益的行列。

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