螞蟻集團世紀IPO掛牌前夕突遭上交所喊卡，只好暫緩A＋H上市，引起市場震撼。外媒引述知情人士透露，大陸監管部門要求螞蟻集團必須達到針對金融控股公司的最新資本要求及其他規定後，方可上市。

報導稱，知情人士表示，螞蟻集團必須做出調整，包括為小額貸款部門增加資本，同時必須為該部門的全國運營重新申請牌照。

路透稍早報導，中國人民銀行和銀保監會2日最新公布的「網路小額貸款業務管理暫行辦法」徵求意見稿中明確規定，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30％。業內人士指出，該條款對大型科技公司以較少的自有資金，透過槓桿操作擴大聯合貸款規模的行為具有極大的殺傷力。

業內人士稱，螞蟻集團旗下共有兩家小貸公司，分別為重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司和重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司，註冊資金分別為人民幣120億元和40億元（下同）。雖然螞蟻招股說明書未明確其與金融機構出資比例的情況，但按其披露的「至2020年上半年，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98％」來看，螞蟻聯合貸款的出資占比極低。

報導引述資深銀行人士稱，官方規定的「出資比例30％」意味著這部分必須為螞蟻的自營資金，這也代表螞蟻必須大額注資才行。

(工商 )