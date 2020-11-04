適逢國軍在南投縣埔里鎮進行「戰備周」，暨南國際大學首度與軍方合辦國防活動，4日上午校園上空，知名度破表的「黑鷹直升機」劃破天際，登場降落在校區展現國防科技外，國軍並舉辦講座，解說航空器救災性能、介紹國防任務，為學生上了堂別開生面的國防課。

陸軍航空特戰指揮部602旅近期執行演習訓練，埔里上空不時聽到直升機的螺旋槳聲響，4日上午暨大校長蘇玉龍和學術副校長江大樹，親自舉目迎接軍方「黑鷹直升機UH-60M」在校區俗稱小羊裝置藝術區的草地降落，並為學生帶來一堂「全民國防教育」通識講座，活動吸引大批師生及校外軍事迷圍觀拍照。

女飛官陳少校專業又帥氣，在全民國防通識課上，為學生們介紹直升機特性，以及分享飛行經驗（黃立杰攝）

南投縣埔里鎮近期國軍「戰備周」演訓，暨大首度與軍方配合舉辦國防通識課，4日校園上空，知名度破表的黑鷹直升機劃破天際，登場降落在校區草地（黃立杰攝）

蘇玉龍表示，學校特別辦理「全民國防教育」通識講座，參觀國軍最新型的黑鷹直升機，並由軍方專員講解航空器性能、救災器具介紹等內容。不只學生很有興趣，老師們也相當好奇，早早打聽活動，吸引許多人前來，師生對國軍裝備都有進一步認識。

課程中學生們直呼，這是什麼型號的直升機，會裝飛彈攻擊嗎？展現十足興味；而女飛官陳少校專業又帥氣，為學生們介紹直升機特性和飛行經驗分享。

除現身暨大校園外，黑鷹直升機、超級眼鏡蛇攻擊直升機等軍備，11月4日、5日也將在包括史港國小、宏仁國中帥氣登場，進行國防教育課程。

(中時 )