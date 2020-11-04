黃男被控強制性交友人「小美」，經判刑3年2月確定，他入獄服刑前心生怨懟，在爆料網站公布「小美」的姓名及照片等個資，並留言「注意這個女的」，「她會跑到你家跟你做愛，然後再告你性侵」等語，涉誣指「小美」引誘發生性關係，再提告。案經「小美」怒告，台中地院依非法利用個資等罪判刑4月，得易科罰金，仍可上訴。

黃男與已婚「小美」在市場擺攤相識，兩人多以Line通訊軟體聯繫，「小美」曾2次單獨到黃男住處。2017年4月間，小美到黃男住處選購物品，黃男從背後環抱表示想「嘿咻」，「小美」以生理期拒絕，黃男竟硬上得逞。

案發後1小時，兩人的Line留言，「小美」對性交行為極度憤怒羞辱，質罵黃男「畜生」、「我從頭到尾都說不要，都拒絕」、「抵抗你」；而黃男則回稱「我會錯意」、「抱歉」等語，「小美」在案發後3天報案。

黃男到案否認性侵，辯稱在「小美」同意下發生性關係，且兩人關係匪淺。法官認為，兩人雖友好關係，但「小美」案發前，未妥善處理與異性好友分際，雖有所「不當」，但她明確拒絕，黃男卻仍硬上，未尊重女性身體與性自主權，予以判刑。案經判刑3年2月定讞，黃男應在2020年6月8日入監服刑。

沒想到，黃男入監前在7日到8日間，竟到網站爆料，公布「小美」的姓名、IG帳號及照片，並留言「希望大家注意這個女的，別再有下一個被她搞了！她會跑到你家跟你做愛，然後再告你性侵」，「你不硬上，她就會回家再傳一次裸照，再過幾天再跑來你家試看你會不會硬上，她知不會硬上時，就會換她主動來找你做，做完之後就翻臉說她是不願意的」。「小美」得知後報警。

台中地院法官以黃男因性侵官司心生怨懟，在網路擅自公開「小美」姓名、IG帳號及照片，具體指控她主動引誘發生性關係，再提出性侵告訴，依非法利用個資及加重誹謗等罪判徒刑4月，得易科罰金。

(中時 )