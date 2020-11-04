今年美國大選提前投票人數創紀錄，但由於各州計票時間及計票方式不同，兩位總統候選人川普與拜登，可能難在大選日當天分出勝負，目前選情陷入拉鋸戰，持續引發各界關注。而在多個關鍵搖擺州選情領先的川普也已經發表全國演說，並稱「我們已經準備好大慶祝了」。民進黨前立委林濁水今(4日)則在臉書寫下，「兩人選情膠著到這程度，令人吃驚，令人屏息」。

林濁水今(4日)15時許則在臉書寫下，「到15:00拜登仍然領先，但是選舉人票應該還是會被追過去。兩人選情膠著到這程度，令人吃驚，令人屏息。更可見美國內部矛盾多深刻。」

貼文曝光後，也引起許多網友討論，不少人留言寫下，「其實拜登大勢已去」、「膠著？整個被川普壓著打好嘛」、「菁英的看法」。

另外，在多個關鍵搖擺州選情領先的川普發表全國演說時質疑選舉出現舞弊，要告上最高法院並要求停止計票。他也感謝第一夫人與梅蘭妮雅與家人、副總統彭斯，準備要來一場盛大慶祝。

(中時新聞網)