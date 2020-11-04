天氣冷，脫著褲子，苦蹲馬桶，「黃金條塊」卻始終擠不出來。只好使勁、再使勁，一股勁地使到臉紅脖子粗，肛裂滲血、痔瘡也發作了，有些人甚至也因此引起中風，引爆致命危機。這道「難解」的習題，可為現代飲食男女帶來不少後顧之憂。

排便次數少且困難就算便秘 正常便便應呈香蕉狀、半浮半沈

一般外科醫師高國堯表示，食物從嘴巴吃進肚子裡，歷經胃腸道消化、吸收，長達9公尺的旅程，到殘渣形成糞便，從肛門口排出，約需24～72小時。正常人每天進食、排便次數與習慣，雖各有不同，但從1天3次到1週3次，都算正常而如果連續3天以上沒有解大便，或是解大便時感到不順暢，就算使盡力氣，也不見得能讓糞便排出，就可以算是「便秘」了。

如果是正常的便便，應該長得像小香蕉呈條狀，噗通一聲之後，在馬桶內半浮半沈；這表示糞便內部鬆軟，也就是纖維質含量足夠至於便秘時的便便，通常是一粒一粒，像小羊糞便或是像栗子般大小，且掉進馬桶後，便迅速往下沉。

造成便秘有5大因素 運動量少、老化最常見

一般人或多或少都有過便秘的經驗，大多數人是因為所攝取的纖維質及水分過少造成的。此外，若罹患糖尿病、脊髓損傷、巴金森氏症、甲狀腺機能不足、尿毒症、高血鈣症、中風、胃腸蠕動不良、便秘型的激躁性結腸症、大腸長腫瘤造成狹窄、肛痛等，都容易引爆便秘的發生。

而服用鎮靜劑、抗憂鬱藥物、高血壓藥、利尿劑、止痛藥、鈣片、含鐵劑的補充物、含鋁的胃藥等藥物，都可能引發或使便秘症狀更加嚴重。

有些人是長期濫用瀉劑、浣腸劑等藥物，影響了腸道的自然蠕動功能，或是使直腸過度擴張，從而降低對糞便壓力反應的敏感性，因而產生「頑固性便秘」或是「習慣性便秘」。

值得一提的是，在運動量少或是人體自然老化的狀態下，腸道蠕動功能減退，糞便在腸子內停留的時間太久，水分被大量吸乾或是糞便已被推進至直腸，但是因為排便反射變弱，所以沒有便意，糞便囤積在直腸內，而且愈積愈乾硬等因素造成。

天冷較容易便秘 服用藥物引起可與醫師討論

高國堯表示，不論是什麼原因引發的便秘，天氣變得寒冷，身體排汗量變少，在不覺得口渴的情況下，喝水量也減少，大便中的含水量跟著降低還有些家庭，因為老人、小孩怕冷，而開暖爐或是電暖器，也會加速體液的散失，加上冬天天冷，穿得厚重，往往懶得運動，以致腸胃蠕動不夠活躍，都可能加速便秘情況的惡化。

對於疾病或是服用藥物引起的便秘，可以在求診時向醫師反應，是否調整用藥或尋求其他的解決之道。至於一般非器質因素引起的習慣性便秘，如果症狀不嚴重的話，通常在調整飲食與生活習慣，以及適度增加運動量之後，多半可以獲得改善。

糞便太乾、排便困難易導致肛裂、痔瘡 長期恐致腹膜炎

便秘雖然不是嚴重的疾病，但是，如果置之不理，忽略腸道所發出的警訊，則可能演變為擾人的難解問題，甚至引來重重的危機。高國堯表示，當腸道內的糞便太乾、排便困難，最常見，也是最直接的傷害，就是導致肛裂、痔瘡。肛裂或是痔瘡的患者，常因害怕大便時的疼痛與不易，潛意識裡排拒上廁所，拖得時間愈久，糞便愈乾燥，也愈難正常排出。

若是糞石壓迫腸壁，因而造成潰瘍、出血，嚴重者，甚至可能引起大腸穿孔併發腹膜炎；另外，便秘也有可能引發大腸憩室症，此病症在老年人間的盛行率很高，主要是因為腸壁肌肉層老化，而使得黏膜下層往較薄弱的部位凸出。

用力使糞便排出 心血管疾病者恐引發致命危機

然而，為了要使乾硬的糞便得以排出，有些患者在如廁時，使出九牛二虎之力，這一屏氣並加重腹壓的作法，容易使原本已有心臟血管疾病潛在風險的人，血壓突然上升，進而引發心絞痛、心肌梗塞、腦溢血或猝死等，致命的危機。

若有長時間用力排便的習慣，也會導致直腸疲勞、肛門過度收縮及骨盆腔底部痙攣性收縮，有可能造成性慾減退或是根本無法射精。

便秘會造成全身性影響 出現異常排便習慣應盡快就醫

雖然老年人是比較容易便秘的一群，但其實為便秘所苦的人，在各年齡層中都有。有些青少年在嚴重便秘期間，發現青春痘好像冒得特別多也有些愛美的女性，在便便不順的時候，感受到皮膚狀況也不太好也有些人覺得便秘影響體內環保，不只讓人火氣變大，講話的「口氣」也變得不太好聞而讓更多患者擔心的是，長期宿便積留在腸道中，是否會造成癌變，以致危及性命。

不過，高國堯表示，青春痘、膚質及口臭等，是不是直接與便秘相關，恐怕還需要更多的相關研究，來加以驗證說明，但是可以確定的是，排便是人體排除廢物與毒素的重要方式，排泄管道要順暢、方便，身體功能才會健康、正常。

大腸直腸癌是值得特別關切的問題，高國堯說，左側大腸癌常見的症狀，包括直腸出血、新發生的便秘或是腹瀉、大便形狀變細及腹痛等，這些症狀，有可能是腫瘤造成慢性或急性大腸阻塞。所以，如果有新發生的便秘或排便習慣改變等，必要時，應接受糞便潛血檢查及肛門指診等大腸直腸癌的篩檢，經過醫師專業的鑑別、診斷，才比較保險。

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(中時新聞網)