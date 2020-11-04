《周刊王》今年5月報導網路團體「烏特邦」在錢櫃KTV舉辦「多人運動」，指數十名男女在包廂內「啪啪啪」，錢櫃認為文章影響商譽，控告撰文記者、總編輯妨害名譽，台北地檢署認為，確實有人在錢櫃辦趴，罪嫌不足，今不起訴記者及總編輯。

周刊5月27日以「實名制社交距離攏系假 錢櫃百名男女多人運動」為題，報導網路團體烏特邦在錢櫃KTV包廂內辦淫趴，指現場是「錢櫃運動場，80人擠包廂啪啪啪，KTV默許雜交趴」。

事後警方查出，是林姓男子在網路上揪團，4月18日在錢櫃中華新館辦淫趴。林男到案後供稱只是約大家唱歌、喝酒，酒酣耳熱發生脫序行為，想阻止已來不及了。警方另外找到公然露臀奔跑讓人拍攝的劉姓4名男子。

北檢認為，林男把現場淫亂影音po網，涉犯播送猥褻影片罪，現場裸露的劉姓等4人也涉犯公然猥褻罪，依法起訴5人。北院日前已判林男徒刑8月，緩刑2年，繳交國庫6萬元；其餘4人各獲判緩刑2年，繳國庫3萬元。

但錢櫃不滿被周刊撰文損害公司形象，控告撰文記者和總編輯涉嫌加重誹謗，檢方認為，林男確實因在錢櫃舉辦淫趴遭起訴，記者並未惡意杜撰事實，且錢櫃為營業場所，遭人利用辦淫趴，與公共利益相關，不起訴記者和總編。

(中時 )