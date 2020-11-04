不動產代銷業者海悅(2348)10月合併營收3.8億元，年增率142.08％，創單月歷史新高，前10月合併營收26.88億元，年增率162.90％。

海悅繼去年與達麗建設共同投資台中水湳經貿園區土地標售案，預計今年12月聯手公開銷售總銷80億元《達麗創世紀》建案；而今年攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設取得南港1626坪土地，規劃總銷120億元的《擎天森林》建案，亦預計明年初啟動銷售。

海悅近日看好中南部的房市發展，再度加碼布局台中，與達麗建設共同投資21.83億元，取得台中市北區833.39坪土地，海悅持有30％，規劃以首購及首換為主流的2-4房型產品，預計明年下半年推出，藉由於與建商合建綜效，以推升代銷本業與轉投資收益齊揚。

海悅除了本業外，也積極多角化營運，跨足自地自建業務，兩個子公司悅大建設及海研建築，推出的鶯歌《微笑海悅》與新莊《海悅花園》建案亦已全數完銷，海悅各持股55％及70％股權，預計將分別於2021年、2023~2024年以完工認列挹注收益，為營運增添成長動能。

另外，有關「台北市議會舊址地上權」開發案部份，海悅說明，2017年公司與豪昱營造、互立機電合資成立金毓泰公司標得台北舊市議會地上權BOT案，因豪昱營造、互立機電財務問題導致開發案停滯，今年9月海悅以2.13億元取得5,000萬股金毓泰公司股權，為金毓泰公司目前單一最大股東，持股比例超過5成，公司已於109年10月8日函文經濟部，申請依據以公司法第173條第1、2項分別明文規定，召開股東臨時會，屆時完成董監改選，正式取得金毓泰公司主導權後，將持續推動北市議會舊址BOT案。

(時報資訊)