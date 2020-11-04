工業電腦大廠研華(2395)發言人蘇智蘋表示，明年營運預期要恢復成長，但具體目標要到明年春節後才會明朗。而去年初提出的5年發展計畫，面對今年遭逢新冠肺炎疫情衝擊，整體發展計畫及成長目標進度均需重新調整擬定，預期明年3月後會提出更新後展望。

研華林口三期已於8月13日開工興建，針對預算自10.5億元追加至14.1億元，蘇智蘋指出，主要因應容積獎勵重新設計、樓地板面積增加28％，以及預算制訂至開工的2年間工資上漲。三期將興建辦公大樓及展示間，將作為SIoT總部、預計延後至2023年遷入。

研華指出，第三季整體接單及出貨比值僅0.97，顯示客戶需求持續保守。在假設平均匯率29元狀況下，預期第四季合併營收將季減2～7％至4.2～4.4億美元（約新台幣122～128億元），毛利率估維持38～40％區間，營益率則落於16～18％。

蘇智蘋表示，研華第三季接單狀況仍偏弱、尤以6～8月狀況最差，是預期第四季營收將續降的主因。雖然12月可能出現急單拉貨需求、使第四季以美元計價營收有機會持平，但新冠肺炎疫情狀況仍不明朗，對整體表現仍保守看待。

對於各事業群第四季展望，蘇智蘋預期嵌入式運算核心事業群（EIoT）有望持平，工業物聯網事業群（IIoT）若中國需求沒有太差，預期可持平至小幅衰退。智能服務事業群（SIoT）預期將小幅下滑，物聯雲事業群（CIoT）亦將持續下滑。

三大市場方面，蘇智蘋指出，歐洲因博奕訂單恢復出貨、加上去年比較基期低，第三季營運表現略優於預期，預期第四季可望持續回溫，年增率表現可望優於美國及中國。今年營收雖仍會衰退，但衰退幅度可望優於原先估達雙位數預期、收斂至個位數下滑。

至於中國第三季營運動能轉弱，主因第二季出貨需求強彈，隨著下游工具機客戶銷售轉弱，對研華產品需求同步下降。蘇智蘋預期，中國今年以人民幣計價營收可維持成長，但受新台幣強升侵蝕，以新台幣計價營收預期持平。美國今年營收預期則小幅衰退3～4％。

(時報資訊)