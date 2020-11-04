美國總統大選開票陷入膠著美台關係，民進黨今中常會時身兼黨主席的蔡英文總統在中常會結束前針對美國大選發表談話；她說，「做為執政黨，無論美國是哪一黨執政，我們都有責任全力和美國政府深化合作」。

總統表示，總統表示，這一次美國選舉，兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，我們在交流上，也都會不分黨派，持續努力。

民進黨國際事務部主任羅致政轉述，總統會中指出，美國大選正在開票當中，相信大家都很關心，我有幾件事情，想跟各位說明。

總統說，長期以來，民進黨跟美國兩黨都有交往，民進黨2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨。先前我們在野時，也和民主黨政府以及共和黨都有充分的溝通管道。

總統說，也就是說，「無論執政還是在野，我們都和美國兩個主要政黨有交往經驗」。此外，不僅和行政部門來往，也和國會、智庫有密切往來。

總統說，台灣做為民主國家很清楚民主的真諦，也尊重美國人民最後的選擇。當然，也會全力爭取美國主流民意的支持。現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，台灣會持續深化這樣的支持趨勢。

總統表示，做為執政黨，無論美國是哪一黨執政，都有責任全力和美國政府深化合作。此外，為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，我們在交流上，也都會不分黨派，持續努力。

總統說，過去一段時間，美國國會通過諸多友台法案，例如「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」等等，甚至於前陣子參議院跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署，希望促成台美BTA。

總統說，這些台美關係的進展，都需要跨黨派的支持，這也顯示了支持台灣，是美國的主流民意。

總統指出，又比如今早美國再次釋出對台軍售訊息，這是2017年以來第十次軍售。軍售需要經過美國參眾兩院批准，這說明了台灣強化自我防衛能力的決心，受到美國兩黨的支持。

總統表示，這也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變。

總統說，近期以來，除了和執政的共和黨來往，台灣也爭取跨黨派的支持，民主黨也透過各種管道，表達對台灣的支持。這種種現象，都顯示支持台灣，是美國主流民意的趨勢。

總統強調，未來，我們會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。

(中時 )