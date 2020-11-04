隨著消費者對於美食外送服務仰賴日增，Uber Eats 也從「美食外送平台」擴大為「隨點即送電商平台」，提供消費者餐飲、生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物用品等外送服務，更迎合消費者的生活需求。為回饋粉絲四年來的支持，Uber Eats 邀請「今晚，我想來點...」代言人蕭敬騰、伍佰老師和林志玲齊聚歡慶，宣布重磅優惠活動－「生日快樂送」，今（4）日起至11月30日，新用戶消費滿49元即享有30天0元外送費、既有享用戶享65折優惠一次（最高折抵100元），以及熱門平價美食買一送一優惠且週週更換新主題！

扎根在美食外送的基礎上，Uber Eats 自2019年推出生鮮、日用品外送，截至目前，已和大潤發、家樂福、city’super、屈臣氏、丁丁藥局、小三美日、寵物公園、CNFlower等國際、在地大型至小型零售通路品牌合作，提供消費者超過百萬項商品選購，要為消費者打造一站式「隨點即送電商平台」。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「2020年，突如其來的疫情是危機也是轉型契機，宅生活的需求加速了餐飲與零售通路的數位化轉型腳步，也促進了更多的合作，讓消費者、餐飲和零售通路業者、平台都走出新格局。Uber Eats 平台商家合作夥伴自2019年的9,000家成長至目前42,000多家，一年內成長幅度近4倍。平台提供消費者超過百萬項商品選擇，範圍涵蓋平民美食到頂級餐飲，更是擁有最多米其林指南星級、餐盤推薦、必比登推薦美味的外送平台；除此之外，平台也不斷新增生鮮、雜貨、日用品、鮮花、寵物用品等商品，滿足了全台民眾的新生活期待，也為台灣產業創造更多經濟復甦機會。」

Uber Eats 及其合作夥伴亦積極響應政府規範，推出食品安全、道路安全、職業安全等宣導課程。另外，更升級全時段保險，符合條件的外送員皆可獲得全時段團體傷害險。

Uber Eats 從滾動式的平台用戶調查發現，多數用戶認為「商品選購流程」、「訂單正確性」、「訂單準時送達」是增加使用黏著度的關鍵因素。為有效提升用戶經驗，Uber Eats 重塑 APP 及網站介面，並新增六大品項分類。

個人化：在系統累積了消費者喜好之後，可以給予更符合個人喜好和習慣的餐點、商品推薦。首頁新增「再次訂購」和「常用地點」的按鈕，讓消費者可以直接下訂過去訂過的餐點或商品，節省更多思考選擇的時間。「推薦餐點」功能，主動推薦類似商品或是有同樣喜好的消費者的選擇，讓消費者在過程中，獲得更多類似的參考。

便捷化：在主頁一開始新增分類快捷圖標，包含「生鮮雜貨」、「優惠」、「百貨商場」、「台灣美食」、「珍珠奶茶」、「健康美食」等，讓很清楚點購目的的消費者更快進入選擇的階段。

在地化：新增「您附近的訂單」，顯示鄰近位置這幾分鐘正在發生的訂單，是追求快速的消費者參考。此外，Uber Eats也將推出在頁面新增視覺化的在地地圖，顯示消費者過去常點及鄰近的外送餐廳名單，同時消費者也能在地圖中看見餐廳的優惠與評價。

零售通路分類則增加生鮮雜貨外的新分類，包含寵物用品、鮮花、美妝母嬰、伴手禮、百貨商場，在給予消費者商品多樣化選擇同時，也讓使用者更直接、快速的進入平台商場，且完成選購。

Uber Eats 也透過平台超過百萬用戶數據，了解出消費者需求及使用習慣。Uber Eats 宣布將於11月9日展開與萊爾富的合作，初期將有近140家門市、超過400項商品上架至 Uber Eats 平台，包含萊爾富 Hi Café 咖啡、牛奶、鮮食、餅乾、零嘴等多元選擇，年底前預計將增加至300家門市，提供給消費者更為多元的選擇。

(科技)