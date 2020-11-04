禾伸堂（3026）董事會通過第三季財報，累計前三季每股盈餘突破半個股本，達6.71元，優於2019年同期的5.57元，其中第三季每股盈餘2.53元，為2020年以來單季新高。

累計禾伸堂前三季營收109.61億元，歸屬母公司淨利達10.61億元，每股盈餘約6.71元，以前三季獲利進度來看，禾伸堂成為華新科（2492）之後，第二家獲利逾半個股本的被動元件大廠，第三季被動元件廠財報表現趨向亮麗。

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