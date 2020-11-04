禾伸堂獲利破半個股本 前三季獲利6.71元 16:242020/11/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）董事會通過第三季財報，累計前三季每股盈餘突破半個股本，達6.71元，優於2019年同期的5.57元，其中第三季每股盈餘2.53元，為2020年以來單季新高。 累計禾伸堂前三季營收109.61億元，歸屬母公司淨利達10.61億元，每股盈餘約6.71元，以前三季獲利進度來看，禾伸堂成為華新科（2492）之後，第二家獲利逾半個股本的被動元件大廠，第三季被動元件廠財報表現趨向亮麗。 (工商 ) #禾伸堂 #華新科 #股本 #獲利 #3026 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安力前三季獲利創高 04:102020/11/04 證券．權證 《熱門族群》前3季獲利登同期高 信邦、優群Q4淡季不淡 11:082020/11/04 財經 PayPal本季財測減速 股價大跌 04:102020/11/04 全球財經 華新科報佳音 被動元件股高歌 04:102020/11/04 證券．權證 《航運股》捷迅Q3獲利再創高 前3季每股賺5.06元 12:332020/11/04 財經 《電子零件》禾伸堂前3季每股賺6.71元 17:392020/11/04 財經 《電子零件》群電Q3雙率創高 前3季每股盈餘4.02元 13:582020/11/04 財經 台達化前三季登集團獲利王 04:102020/11/04 證券．權證 無形資產減損重傷 台橡前三季每股虧0.35元 04:102020/11/04 證券．權證 《光電股》安集Q3獲利登峰 前3季EPS勝去年全年 16:312020/11/04 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 大選生變？川普要求停止計票 美股期貨暴跌近400點 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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