ITF台北國際旅展雖已閉幕，觀光飯店搶年終旅宿商機的促銷不停，eslite hotel誠品行旅宣布迎接年終，特串連誠品書店與誠品生活，共同推出「住房送現金︱FUN心逛誠品」禮遇活動，自11月6日起至12月29日止，誠品白卡／金卡／黑卡會員入住指定專案客房，即可享有房價50％之誠品電子購物金回饋，雅緻客房每晚6,000元、經典客房每晚8,000元、行政套房每晚10,000元，即分別回饋3,000元、4,000元及5,000元，每張電子券面額500元，每日限量共20間，可於全台誠品生活、誠品書店（含書店、文具館、音樂館、兒童館、精品文具館、living project、知味市集）消費折抵，並於發券日起60天以內皆可愜意使用。

誠品行旅邀請旅人在忙碌了一整年後，展開一場犒賞自己的城市小旅行，進入靈感的集散地，入住全亞洲最具書卷氣的旅館，還能恣意暢遊書店、商場等精彩有趣的跨界場域，為摯愛的家人朋友選份滿載心意的質感好禮，感受誠品行旅無微不至的誠意款待。

「住房送現金︱FUN心逛誠品」禮遇活動，雅緻客房每晚6,000元、經典客房每晚8,000元、行政套房每晚10,000元，每日限量共20間。每房皆含The Chapter Café晨光早餐、The Lounge大廳書坊迎賓茶食、健身房恣意暢用等禮遇，誠摯邀請誠品人會員輕鬆入住，盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆，翻閱美術、建築、設計、文學作品或是異國食譜，步行廊道，觸眼可及臺灣三零年代以降的攝影作品，而踏出飯店即是環抱自然綠意的松山文創園區，無論在生態池畔散步或漫行於松菸建築群，都能獨享都市叢林裡難得的寧靜。

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