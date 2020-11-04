凱渥金鐘視帝莊凱勛是奪獎常勝軍，日前第25屆亞洲電視大獎公佈入圍名單，他以《伺機》入圍最佳男主角獎，同門的大馬視帝李銘忠以《心眼》入圍最佳男配角，新生代演員周家漢首度主演《最後的夫人》入圍數位平台最佳男主角。

莊凱勛《伺機》飾演精壯格鬥選手，他得知入圍後開心表示：「上回是2011年以台灣鄭文堂導演作品《破浪而出》入圍男配角，很開心相隔9年後的本屆再度入圍是角逐男主角獎」。他感謝頻審肯定，很謝謝August Pictures製作公司，以及Sam導演，也讚新加坡製作團隊相當優秀，盼疫情快過去，能再度和遠方好友相聚。

莊凱勛也謙虛表示，每個角色成功與否，都是團隊及演出夥伴一同努力的，並非憑一己之力能辦到，「一直以來我都明白入圍靠實力，但得獎有時候需要一些運氣」，也表示和優秀前輩一起競爭獎項很光榮，只要繼續努力，不要放棄，能夠常常拍出好作品來入圍競爭，才是他最大的願望。

李銘忠在《心眼》詮釋變態殺人魔，表面上是法醫的雙重人格。接獲入圍消息讓李銘忠驚喜不已，他說：「我是在夢醒打開手機看到消息，瞬間就清醒了！」《心眼》是他在新加坡的第一部劇，開心表示入圍就是肯定，在榜上留下自己的名字和痕跡已經很滿足，更代表之前的努力都是值得的。

周家漢挑大樑首次主演《最後的夫人》，以帥氣警官脫穎入圍數位平台最佳男主角，一接到經紀人告知入圍消息，周家漢感到非常的驚喜與感動，他表示一個新人可以入圍任何獎項都是非常的感激，「我第一個想到就是感謝凱渥跟Ochre Pictures，給我這麼棒的機會去揣摩一個重要的角色，入圍帶給我帶來很多新的肯定跟信心，希望可以在這條路上繼續的發光發亮。」

大馬視帝李銘忠以《心眼》入圍最佳男配角。（凱渥提供）

新生代演員周家漢首度主演《最後的夫人》入圍數位平台最佳男主角。（凱渥提供）

(中時 )