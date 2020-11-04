婦產科醫師詹景全日前在節目上分享一起按案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

千萬不可小看身體發出的警訊！一名27歲的女性，因為月經不規則、出血等問題加上和男友恩愛時被嫌棄身上飄出「魚腥味」所以求助醫生，連到診間身上噴了濃厚的香水味都壓不住身上異味，結果經過醫生檢查後，便發現該女子竟是罹患了子宮頸癌，之後不得已利用手術將子宮切除。

婦產科醫師詹景全日前在節目《醫師好辣》上表示，自己有名年輕的女病患，到診間第一主訴自己月經不規則，有時會有出血的情況，第二則是和男友想要恩愛時卻被對方嫌棄身上有惡臭的魚腥味。詹景全說，該病患看診當天還特地噴了很濃的香水，但仍壓不住異味，「聞起來有點像魚市場的腥味」，他也初步研判是月經不規律導致，也有可能是息肉、肌瘤。

接著詹景全替病患做內診檢查，發現她子宮頸上長了一顆像息肉的東西，有點爛爛的，但在切除時又覺得不太尋常，「有一種深不到底的感覺，切不完」因此約她2週後回診。而過了1週後，院方透過簡訊通知化驗結果，表示該名年輕女性確診子宮頸癌第1期，最後醫師和病患溝通後，決定透過手術將子宮拿掉，淋巴結也一併清除。

最後，詹景全也說，該病患20多歲就罹癌，代表體內的治癌基因強，他也提醒女性朋友月事若不規則又出血，或身上飄出不明的惡臭，就要小心罹癌的可能。

(中時新聞網)