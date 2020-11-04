民進黨今中常會，身兼黨主席的蔡英文總統發表談話提到有關美豬美牛議題；總統呼籲朝野政黨，朝野有責任共同面對。大家都執政過，現在的問題大家過去也都經歷過。如果國家的方向正確，也已經拿出具體成果，應該要就議題的實質內容，只要理性討論，任何分歧都可以找到解決之道。

民進黨國際事務部主任羅致政轉述，總統指出，八月底政府做出決定後，美國各界踴躍表示支持，供應鏈重整的討論、台美經濟對話也陸續開展。

總統說，雖然台美BTA的簽署還有待努力，「但我們確實正朝著這個方向在前進，我們會持續努力，累積更多的動能」。

總統指出，這一段時間以來，台灣防疫的成績不錯，也讓第三季經濟成長有不錯的成績單。她也要呼籲朝野政黨，大家都執政過，現在的問題，大家過去也都經歷過。

總統表示，如果國家的方向正確，也已經拿出具體成果，大家應該要就議題的實質內容，來溝通協商，只要理性討論，任何分歧都可以找到解決之道。只有攜手合作，才能為國家謀求最大利益。

(中時 )