為彰顯企業誠信價值，法務部廉政署拍攝的「幸福．勻勻仔行」4日舉行首映，法務部長蔡清祥表示，廉政署用這樣的一個穩定、又溫馨的方式來表達誠信價值，用一個故事電影來呈現，大家接受度都很高，希望喚起大家對誠信價值的重視。

「幸福．勻勻仔行」的總製作經費只花費了60萬元，由廉政署研究發展科撰寫腳本，第55屆電視金鐘獎迷你劇集影帝游安順擔綱主演。以微電影的方式彰顯了「社會責任」、「企業誠信」及「正面價值」。

幸福．勻勻仔行的故事主軸是游安順經營的有機食品公司受到颱風影響出貨，陷入經營危機，固執的游安順卻堅持不使用檢驗不合格的上游廠商產品，甚至與女兒激辯，最後女兒得知自己的母親因父親年輕時種植柚子使用農藥，長期接觸農藥罹病身亡，才諒解父親的堅持是為了救贖前過，努力尋長合格廠商幫父親渡過經營危機，並因堅持誠信獲得更大筆的訂單。

這是廉政署第3部微電影，2018年的「蔥花麵包的滋味」及2019年的「擁抱陽光 輪轉幸福」，都受到相當好評，因此再以「企業誠信」為主題攝製微電影，透過柔性的故事鋪陳，讓大眾都能認同而引起共鳴，進而達成取之於社會、回饋於社會的正向循環，同時也讓企業體認到「誠信，是最踏實的路」。

「幸福．勻勻仔行」觀賞連結：https：／／www.youtube.com／watch？v=zf7SD17o8jI

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