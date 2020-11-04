高雄茄萣白砂崙漁港已經超過30年未清淤、整建，民進黨立委邱志偉爭取漁業署同意補助1876萬元新台幣，近期將展開漁港整建及清淤，邱志偉說，白砂崙漁港將轉型為小而美的漁港，未來將是發展休閒漁業與觀光產業的重要據點。

白砂崙漁港將在11月份展開清淤作業，預計泊區及進出港水路總共270公尺將進行清淤，讓泊區水深達至少1.5公尺。2021年度將進行漁港護岸整建工程，將不堪使用的護岸更新，以保障停泊舢筏的安全。

由於白砂崙漁港並未靠海，而是以二仁溪為出口的河口港，在台灣多數河口港逐漸淤積及興建河川堤防後，河口港越來越少見，不過，白砂崙漁港保有舢筏進出的堤防水門，因此還有漁港功能，此港口停泊主要以舢筏為主。

高雄市茄萣舢筏協會創會總幹事蘇水龍表示，早期二仁溪汙染嚴重，有黑龍江的惡名，在舢筏協會的奔走及政府的取締下，讓偷排的廢五金熔煉業逐漸消失匿跡，汙染嚴重的二仁溪原本僅有2至3種魚類，目前已經觀察到近60種，已經是生態蓬勃的溪流。

蘇水龍說，白砂崙漁港逐漸轉型為休閒漁業及觀光港，帶領遊客沿河而上探索二仁溪，並在出海口觀察紅樹林、招潮蟹及彈塗魚等生態，去年協會導覽近9000人次的遊客，在港口整建完成硬體設施更完善，港口也更乾淨，遊客將會留下更好的印象。

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(中時 )