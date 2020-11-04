美國總統大選開票中，美股領漲全球股市，台股開高走高，但國際美元轉強，新台幣升勢轉弱，尾盤央行更打出大力金剛掌，又是豬羊變色由升轉貶，更直接跌破29元大關，終場收在29.006元兌1美元，創一個月新低，貶值8.6分，為連續二個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量9.63億美元。

外匯交易員表示，美國總統大選還沒開完票，美股還是繼續上衝，全球主要股市包括亞洲在內，一片紅通通，台股開高走高大漲131點收復12,800點，但國際美元止跌走揚，外資小幅匯入買超61億元，出口商也進場拋匯，新台幣升勢雖延續，盤中高價並未升破28.6元。央行尾盤順勢加重作價阻升力道，最後重手直接打貶至衝破29元大關，且高低震盪幅度高達4角之多。

外匯交易員指出，美國總統大選若開完票，結果也沒有太大爭議性，股匯市將快速重返先前軌道，市場最擔憂的是爭議過大，則不確定性勢必延長。但從股市連續二天提前大漲表態，應是心裡對結果已有定見，待最後結果出爐且符合預期，美元可能啟動貶值，且外資熱錢來襲，新台幣難免有一波強勁升勢，央行因此超前部署，可說是用心良苦。

(工商 )