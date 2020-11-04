群電第三季財報亮眼，毛利率、營益率都創下歷史新高，稅後淨利則以7.33億元創歷史次高，累積前三季獲利為15.55億元，年增率達16.7％，EPS更以4.02元創同期歷史新高。

受到疫情影響桌上型電腦與智慧家庭產品影響，群電第三季營收為96.56億元，年減3.4％，不過毛利率佳達Type-C筆電、電競筆電、以及遊戲機用電源出貨強勁，毛利率提升至20.4％，年增2.6個百分點，營業利益率為10.4％，年增1.9個百分點，雙雙創下歷史新高，雖然美元貶值為群電帶來7100萬元的匯兌損失，第三季稅後淨利仍以7.33億元、創歷史次高，年增9.7％，每股稅後純益則1.89元。累計前三季營收256.05億元，年增0.3％，稅後淨利則為15.55億元，年成長16.7％，每股稅後純益累計達4.02元，前三季稅後淨利及每股稅後純益創下公司成立以來歷史高點。

(工商 )