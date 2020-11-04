依依近日錄Melody跟沈玉琳主持的TVBS《11點熱吵店》，分享「跟這些星座交往一次就怕到」的經驗，巧合的是，兩位主持人都是摩羯座，Melody透露談戀愛時很怕遇到雙魚跟射手座，因為雙魚多愁善感，令務實、有邏輯的她無法接受。同為摩羯座的沈玉琳卻表示，很多人聽到摩羯座反而倒抽口氣，加上自己又是AB型，重視細節的程度往往讓人退避三舍，讓一旁Melody忍不住附和：「摩羯男就是嘮叨、要求高、控制狂，芽芽（沈玉琳老婆）妳真的很可憐！」沈玉琳索性趁機示愛：「只有芽芽剋得住我，全世界我只聽她的。」

金牛座的依依為摩羯男舉大拇指，她說男友納豆正巧也是摩羯座，雖然性格上是細節控，卻相當注意女友的一舉一動，當自己生悶氣時，男友總是馬上發現。她透露反倒最怕遇到處女男，雖然跟摩羯男一樣是細節控，但個性太拗，就算知道女友生氣也不會講，甚至還故意激怒，她回憶曾跟處女男交往6年，剛學會開車時，某次回家將車子開下停車道，處女座男友忽然用質問口氣說：「妳把車先停旁邊，妳知道做錯什麼嗎？」搞得她一頭霧水，結果卻是忘記關掉收音機。

依依交處女男友，感覺是惡夢一場。（TVBS提供）

沈玉琳透露曾交往過兩任天蠍女，分手時怎麼甩都甩不掉，總是反覆提分手，某次女友又鬧彆扭，惹得沈玉琳終於受不了，乾脆立刻另結新歡！過了三天女友果然又反悔，竟天天杵在沈玉琳家樓下等，甚至對著樓上破口大罵，Melody問是不是太快交新女友，才讓前女友不開心？沈玉琳笑答：「人糾結過去就是懲罰自己。」

(中時 )