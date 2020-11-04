陳宇風、王宇婕等藝人近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，大聊外拍苦難記。王宇婕去銀川拍電影，結果胯下馬兒急下班，導演喊卡不停，直接往沙漠衝，她眼看怎麼拉都拉不住，直接側身踢馬，往軟沙滾才脫身，讓她覺得實在太荒謬。陳宇風則是為了拍殺青戲，雙手被反架著，跟飾演黑道的徐亨談判，結果他被放開那瞬間來不及反應，直接臉往地板重擊，導致臉上擦傷，連眼球血管都爆開，但依舊忍痛拍完戲超敬業。

王宇婕回憶那次8匹馬，已有4匹先收工，還跑過她身邊，導致跨下馬兒也想下班，開始有點不耐煩，她看情況不對馬上跟劇組反應，劇組卻表示只剩1個畫面得快點拍完，結果王宇婕以騎馬英姿帥氣跑一圈，導演喊卡後，馬直直穿過沙漠，想要直接回家，不管王宇婕怎麼拉，馬都停不下來，後來王宇婕看到前面有一大塊軟沙，想說這是唯一機會，就把馬鐙先鬆掉，接下來側身用力踢馬身，借力往軟沙裡撲，「當時覺得好帥，但卻沒有鏡頭拍我」。

王宇婕曝騎馬驚魂記。（衛視中文台提供）

好不容易下馬的她邊發抖邊在高溫沙漠裡走大半天，後來工作人員找到她，結果對方一開口並不是關心她，反而問馬去哪裡，氣得她說：「牠走了啦，你們自己找！」

(中時 )