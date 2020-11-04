美國總統大選今投開票，各州開票作業陸續進行，目前已開出43州，共和黨川普取得213張選舉人票，落後民主黨拜登的238張，但因賓州等4大搖擺州郵寄選票將是關鍵，最後選舉結果今天恐難產。

稍後川普表示，質疑選舉舞弊，將訴請最高法院下令停止計票，消息傳出後，美股期指急殺由紅翻黑，一度暴跌344點，暫報27032點

美股在選前飆漲552點（或2.05%），收在27477點，美股期指延續升勢，今（3日）盤中一度大漲近400點，那斯達克100指數更暴衝超過3.5%，一度觸發熔斷機制。

美媒報導，那斯達克100指數在美東時間3日晚間10時25分一度觸發熔斷，暫停2分鐘交易。Prosper Trading Academy執行長Scott Bauer表示，跟2016年一樣，翻盤戲碼又重演，川普有機會大獲全勝，意指選舉結果明確，是市場所期待的。

至於那斯達克期貨大漲的二大原因，一是、藍色浪潮（blue wave，民主黨入主白宮）機率下降，代表政府不會推出大規模紓困方案，刺激通膨升溫，有利於公債和科技股；二是、選舉結果前景不明機率降低，可望拉抬股票。

川普在選舉人票暫時落後，但多個關鍵搖擺州領先，目前仍有賓州、威斯康辛、密西根、喬治亞等州還沒開完票，最後選舉結果仍不明朗。稍早川普發表全國演說表示，自已已經大贏，不過也質疑選舉舞弊，他將告上最高法院並要求停止計票。

消息傳出後，美股期指急殺由紅翻黑，截至台北時間16︰26美股期貨下跌165點。

(中時新聞網)