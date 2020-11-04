儘管進入傳統淡季，NB需求持續強勁，讓群光電能(6412)第4季營運維持高檔，群電總經理曾國華表示，第4季獲利可望比去年同期好，今年全年業績可望創下歷年新高，明年在NB需求穩定，伺服器、智慧樓宇等佈局發酵下，業績可望比今年好。

群電今天下午舉行法說會，由於新款遊戲機拉貨啟動，且Type-C、電競NB等高毛利產品出貨攀升，群電第3季合併營收96.56億元，季成長4.5%，年減3.4%，營業毛利為19.69億元，年成長10.2%，年成長10.8%，單季合併毛利率提升至20.4%，年增2.6個百分點，營業淨利率為10.4%，年增1.9個百分點，雙雙創下單季歷史新高，營業淨利為10.06億元，季成長25.7%，年成長18.3%，稅後盈餘為7.33億元，季增6.5%，年增9.7%，創下本業單季歷史新高，單季每股盈餘為1.89元；累計前3季合併營業收入達256.05億元，年增0.3%，營業毛利為47.73億元，年成長15.1%，營業淨利為21.62億元，年成長28.9%，稅後盈餘為15.55億元，年成長16.7%，為歷年同期新高，每股盈餘為4.02元。

群光電能10合併營收達33.46億元，年減5.3%，累計前10月合併營收達289.50億元，與去年同期約略持平。

群電表示，由於客戶因應十一中秋長假提前拉貨，部分營收提前至9月反映，不過NB相關電源需求維持強勁，10月營收仍維持30億元以上的高水位；雖然第4季開始消費性產品逐漸步入淡季，不過NB電源需求仍然沒有降溫，至於獲利，匯率波動還是最大的挑戰，但公司將努力透過採購及生產效率的提升來優化獲利表現，預估第4季獲利將維持雙位數年成長。

展望明年，最近歐美市場疫情復燃，在疫苗能夠被大規模接種前，在家工作及遠端學習仍會是常態，明年NB市況並不看淡。

在新產品部分，曾國華表示，公司佈局多年的伺服器及智慧樓宇效益已開始顯現，目前智慧樓宇產品涵蓋空調、電能管理、智慧停車系統、智慧樓宇演算法，預期智慧樓宇明年業績可望較今年倍增，伺服器亦因新客戶訂單到手，明年營收可望較今年成長25%。

在新廠部分，群電大陸吳江新廠10月開始量產，新廠產線預計將從舊廠的28條線增加至35條線，新廠將以生產消費性產品為主，在訂單強勁下，明年產線有機會擴增至48條，至於泰國廠預計明年動工，2022年下半年完工量產。

(時報資訊)